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‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde Kolektif İstanbul sahne aldı

‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde Kolektif İstanbul sahne aldı
‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde Kolektif İstanbul sahne aldı

İş Sanat’ın ‘Cuma İş Çıkışı’ ücretsiz konserlerinde dün akşam Kolektif İstanbul sahne aldı.

İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleşen ‘Cuma İş Çıkışı' konserlerinde 8 Ekim Cuma akşamı Kolektif İstanbul sahne aldı. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan etkinlikte grup, ‘Acımadı Yine', ‘Bombiçka', ‘Feridem' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonrasında DJ Ekim Baykara sahne aldı.

‘Cuma İş Çıkışı' konserleri15 Ekim'de Yeni Türkü, 22 Ekim'de 90'lar Kafası: Nihat Sırdar ile devam edecek. Ücretsiz gerçekleşecek olan konserler saat 18.30'da başlayacak.

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