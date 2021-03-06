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Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar soluğu sahilde aldı

Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar soluğu sahilde aldı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar soluğu sahilde aldı

İstanbul’da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Tarabya Sahili’ne gelen vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimisi balık tuttu.

Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar soluğu sahilde aldı - Tıkla İzle

Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla, İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

Tarabya Sahili'ne gelen vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimisi balık tuttu. Sahile gelen bazı bazı vatandaşların ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Yaklaşık 6-7 aydan beri ilk defa nefes alıyoruz, güzel, mutlu olduk. Tek tük de olsa balık çıkıyor, devamını bekliyoruz inşallah olacaktır” dedi.

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