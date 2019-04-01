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Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'den flaş seçim açıklamaları

Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'den flaş seçim açıklamaları
Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'den flaş seçim açıklamaları

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki seçim sonuçları sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte açıkmalarından satırbaşları:

''O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların temel sebebi illede biz kazanalım kaygısı değil. Millet ne oy vermişse o çıksın istiyoruz.

Ankara'da az buz değil epeyce hata var. 

Sandıktan çıkan sonuçlara hepimiz saygılı olacağız.

Açık ara birinci partiyiz''

''İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok. Sadece milletin iradesi sandığa nasıl gitmişse o şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Bunun peşindeyiz. Ömrümüz demokrasi mücadelesiyle geçti. Bugün de aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız. Bir yerde 201 oy Binali Bey almış. 201 oy İşçi Partisi'ne yazılmış. Hata da olabilir kasıt da olabilir. Binlerce bariz hatalar var. Aynı şekilde Ankara'da da hatalar var.!!

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