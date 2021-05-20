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Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimi için uzlaştı

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimi için uzlaştı
Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimi için uzlaştı

HSK seçimi için uzlaşma sağlandı, 4 üyeyi Cumhur ittifakı, 3 üyeyi Millet ittifakı belirleyecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Katma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi için toplandı. Komisyon 21 aday belirleyecek ve bu adaylardan 7 tanesi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye olacak. Alt Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç, 118 adaydan 3'ünün üyelik şartlarını taşımadığını açıkladı. Yargıtay üyelerinden Yüksel Kocaman ise Komisyona dilekçe vererek adaylıktan çekildi.

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'u görevden uzaklaştırılması

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Ahmet Umur Öztürk

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