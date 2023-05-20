Cumhurbaşkanı 2. tur seçim heyecanı yurt dışında başladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı gereği bu sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oy kullanabilecek.

Çin'de Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı

Çin'de yaşayan Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci başladı. Çin'de yaşayan Türk vatandaşları yerel saatle 08.00'den itibaren Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'daki başkonsolosluklarda sandığa gitmeye başladı. 4 bin 337 kayıtlı seçmenin bulunduğu Çin'de oy kullanma işlemi yarın saat 22.00'ye kadar devam edecek.

Azerbaycan'daki Türk vatandaşları cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başında

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Azerbaycan'daki Türk vatandaşları Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmenin bulunduğu Azerbaycan'da oy kullanma işlemi 22 Mayıs saate 22.00'ye kadar devam edecek. Oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınacak ve 23 Mayıs'ta Türkiye'ye gönderilecek.

Kırklareli sandık başında

Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 mayıs pazar günü yapılacak olan 2. tur oylaması için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

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