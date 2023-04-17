Cumhurbaşkanı adaylarının medya karnesi belli oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere yaklaşık 65 milyon seçmenin katılım göstereceği seçimlerine bir aydan az bir süre kalırken cumhurbaşkanı adaylarının medya karneleri belli oldu. Medya takip kurumu Ajans Press, seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Ajans Press'in 1 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynağı taradığı medya araştırmasında, en fazla haber kullanımı olan aday Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan hakkında ilgili dönemde toplam 732 bin 172 adet haber içeriği tespit edildi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise en çok haber olan ikinci isim oldu, Kılıçdaroğlu hakkında 287 bin 339 haber yansıması tespit edildi. Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce, 60 bin 348 haberde yer bulurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise 22 bin 973 haber içeriğinde yer aldı.

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