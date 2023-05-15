Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aliyev'in Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde oyların çoğunluğunu sağlaması dolayısıyla Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik ettiği belirtildi. Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mesafe kat ettiğini ifade eden Aliyev, bunun bir tezahürü olarak Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mevkidaşı Aliyev'e ilgi ve tebrikleri için teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve bozulmaz olduğunun bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.

Kamil Nadirli



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