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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine de Ahmet Selim Köroğlu uygun görüldü.

Ayrıca Karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi atandı.
Kararda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Sade'nin atandığı yer aldı.

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