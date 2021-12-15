Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Burkina Faso milletvekili Tall'ı ve Bosna Bankası Müdürü Zekovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Burkina Faso'nun MMP Partisi Milletvekili Amadou Tall ve Bosna Bankası Müdürü Asmir Zekovic'i makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ziyarette, Burkina Faso MMP Milletvekili Amadou Tall Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“TİKA, Türk Kızılayı ve Türk sivil toplum kuruluşları STK sağlık, gıda, eğitim, bilim, ulaşım gibi birçok alanda Burkina Faso'nun barış ve refahı için çalışmaktadır. Türk Hava Yolları ise İstanbul'dan başkent Vagadugu'ya haftada dört kere direkt uçuşlar yapmaktadır.

Türkiye, Burkina Faso'nun devlet ve millet olarak kalkınmasında savunma ve terörle mücadelesinde ‘şerefli insanlar ülkesi' Burkina Faso'nun yanındadır. Bu dünyaya sahip olduğunu iddia eden devletler diyor ki, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu'daki menfaatlerimiz, Türkiye'nin ve Tayyip Erdoğan'ın gitmesinden yanadır. Türkiye ve Türk halkının kendilerini samimi ve kalpten kardeş olarak gördüğünü biliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını çok seviyoruz”

Hidayet Türkyılmaz

