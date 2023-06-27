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Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Kılıç, Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Kılıç, Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Kılıç, Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi, Yunanistan'daki son seçimler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.
NATO zirvesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen telefon görüşmesinde ilk fırsatta bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Hülya Keklik
 

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