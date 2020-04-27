Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 Mayıs ve haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

-Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabbim bize kutlamayı nasip etsin

-Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor.

-Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımında da en iyi ülke durumundadır. 59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurunca evlerine göndereceğiz."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

-Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız". Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak.

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz.”

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPAMYASI

-Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında şu ana kadar 1 milyar 850 milyon TL meblağ toplanmıştır.

ABD'YE TIBBİ YARDIM MALZEMELERİNİ DE YARIN GÖNDERİYORUZ

-ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektandan oluşan malzemeyi yarın gönderiyoruz. Bu malzemelerimizi taşıyan askeri nakliye uçaklarımız yarın ABD'ye hareket ediyor. Türkiye bu günleri daha güvenle baktığı motivasyonla geçiriyor. Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

ÇİFTÇİLERİN KREDİ GERİ ÖDEMELERİ 6 AY ERTELENECEK

-Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA YAPILAN SALDIRI

-Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır



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