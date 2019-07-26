Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz'

Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69. Hasat Şenliği'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biçerdöver ve 7 saatlik çalışma maliyeti 20 lira olan ve yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan yerli elektrikli traktörü kullandı. Erdoğan, alanda kendisini bekleyen çiftçilerle sohbet ettikten sonra fuar alanında stantları gezdi. Fuar alanında ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi milli üretim projeleri kapsamındaki ürünler ilk kez görücüye çıktı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz. Her anı sabırla geçirilen bir senin çalışmanın neticesini de alıyorsunuz” diyerek tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı tebrik etti. Bugün açıklanan fındık alım fiyatları ile Hasat Bayramı'nda üreticilere güzel bir haber verdiklerini belirten Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın akabinde alıma geçiyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Bugün Türk tarımı adına gurur verici bir adım atıldığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptım. 45 dakika şarj süresi ile 7 saat aralıksız çalışabilen bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerimizin maliyetlerini düşüreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilere de müjde veren Erdoğan, “Bekleyen 1 milyar 200 milyon lire desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Düzce'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğunun altını çizdi. Heyelan ve sel, su baskını nedeniyle yaşanan afetlerin Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olduğunu belirten Erdoğan, tarım sigortası bulunan çiftçilerin hasarlarının tarım sigortası kapsamında karşılanacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca, felaketin yaşandığı bölge ile ilgili genel hayata etkililik kararı alındığını belirtti.

Gıda güvenliği meselesinin Türkiye için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bizim nazarımızda iç tüketimimiz için buğdayı dışarıdan satın almakla silahı dışarıdan satın almak arasında temelde bir farklılık yoktur. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık en az savunma sanayiinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur” dedi.

Son 17 yıldır özel önem verilen alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduklarını kaydeden Erdoğan, “Çiftçilerimize bu alanda toplamda, Bay Kemal diyor ya, çiftçilerimizle, köylümüzle nasıl ilgilendiğimizi dinle, yalanla bu iş yürümez. Resmi rakamları veriyorum, 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Artık traktörlerimiz var, artık biçerdöverlerimiz var, hamdolsun balya balya otumuzu da kalkıyoruz teknoloji ile hallediyoruz. Tarım sektörümüzü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır hale getirdik” diye konuştu.

"2023'e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Organik tarıma büyük önem verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda vatandaşların organik tarım konusunda bilinçlendiğine vurgu yaparak, "Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı. Hükümetlerimiz döneminde kaliteli tohum üretimi konusuna da destek verdik ve çok güzel neticeler elde ettik. İnsanlar tükettikleri ürünün fiyatına değil ne yediklerine, nerede nasıl üretildiğine de dikkat ediyor. Tarım ürünleriyle ilgili bilinç dünya genelinde artış devam ediyor. Gastronomi bilimi ve gıda turizmi popülaritesi artıyor. Tarımda ana girdilerden birisi tohumdur. Tohum gıda kalitesinin başlangıç noktasıdır.

Hükümetimiz döneminde bu konuya ciddi destekler verdik. Hep tohumu ithal eden ülkeyken şimdi ihraç ediyoruz. Ata Tohumu Projesi'yle ülkemiz gen kaynakları oluşturan bitki çeşitliğini koruma altına alıyoruz. Günümüzde genç kuşakların tarımdan ziyade kendilerini daha garantili gördükleri mesleklere yöneldiğinin farkındayız. Hayatta konfordan ziyade yetiştirmenin sevincini aramak gerekir. Kışın toprağa atılan tohumun baharla serpilip büyümesinin verdiği mutluluğu başka bir şeyde bulamazsınız. Toprakta hemhal olmanın sevincini aramak gerekir. Gençlerimizin tarıma olan sevgisini artırmak bu açıdan önemlidir. Tarımsal nüfusun gençleşmesini sağlamak için Köye Dönüş Projesi'ni başlattık. Gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak çok önemli, Köye Dönüş Projelerini başlattık. Sadece son üç yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan destek 1,5 milyar lira. 2023'e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek"

Kalkınma planında tarım sektörü için çok önemli teşvikler yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, faizlerdeki düşüşün devam edeceğini belirterek, "Veri madenciliği gibi etkin veriye dayalı tarımsal bilgi sistemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılıktaki faaliyetler anında izlenecek stratejiler geliştirilecek, çiftçilerimizin mağduriyeti giderilecektir. Tarım sektörünü savunma sanayii ve turizm ile aynı kategoriye aldık. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızda ne, nerede, ne kadar ekiliyor, ne kadar hayvan yetiştiriliyor hepsini bileceğiz.

Tohumdan sofraya tüm süreç analizi yapılarak kayıt altına alınacak. Ülkemizi 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Biz her zaman yeni tekliflere, projelere, yöntemlere açık bir kadro olduk. Alet ve ekipman alımını destekleyeceğiz. Ayrıca ülkemizdeki sığır miktarını artırmak için suni döllenme uygulamasına ağırlık vereceğiz. Tüm çalışmalarla ülkemizi 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Çiftçimiz, üreticimiz bize destek olmazsa Türkiye hedeflerine varamaz.

Biz kavganın, gerilimin kesinlikle yanında değiliz, Türkiye'ye hizmet etmenin peşindeyiz. Hepimizin aynı gemide olduğu bilinciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı zamanda ortaya daha iyisi için öneri koyması gerekir. İşte bakın faizleri Merkez Bankası indirdi, faizler yüzde 24'ten 19,75'e düştü. Yıl sonuna kadar daha da düşecek. Benim girişimcim, çiftçim bu faiz belası altında ezilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Programda Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a buğday başağından yapılmış cumhurbaşkanlığı forsu hediye etti.

Derya Yetim - Hülya Keklik - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın



