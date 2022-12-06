Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grup Başkanvekillerini kabul etti. Buluşmada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Ömer Faruk Karataş



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