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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başkan adayını daha açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başkan adayını daha açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başkan adayını daha açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın bugün 14 ilin daha başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 ilin daha başkan adaylarını açıkladı.

İŞTE 14 İLİN BAŞKAN ADAYLARI:

'Seçim büroları ve parti binaları dışında hiç bir yere bayrak ve afiş asmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Parti bayrak ve afişleri ile sokakları donatmaya günümüz seçim şartlarında artık gerek yok. AK Parti olarak görüntü ve gürültü kirliği oluşturulan seçim kampanyalarını tamamen terk ediyoruz. Parti teşikilatlarımız asla görüntü kirliliğine müsade etmeyecek. Seçim büroları ve parti binaları dışında hiç bir yere bayrak ve afiş asmayacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti; 'Oldukça kapsamlı bir gündemle toplanan G20 Zirvesi'nde pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler yaptık. Zirve sonuçlarıyla ilgili görüşlerimizi uluslararası medya ile paylaştık. Ardından Paraguay ve Venezuela'ya geçtik. 

'SOLUĞU YİNE ALMANYA'DA ALDI'

Biz böyle yoğun tempoda çalışırken, Anamuhalefetin başı da boş durmuyor. Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alıyor. Bu zat genellikle hep aynı ülkeye Almanya ve Avrupa'daki birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış, bir takım kişilerle görüşmüş. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. 

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