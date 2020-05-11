Cumhurbaşkanı Erdoğan: '16 -17 -18- 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

16, 17,18, 19 Mayıs tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

9 İLDE GİRİŞ ÇIKŞ SINIRLAMASI KALDIRILACAK

9 ilimizde Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanılurfa ve Tekirdağ'da giriş çıkış sınırlandırılması kaldırılacak.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASI

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasıyla da zor günlerde millet olarak dayanışmayı gösterdik. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ KATLANARAK ARTIYOR

Bu küresel salgına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Geçtiğimiz hafta da ifade ettiğimiz gibi hayatımızı belirli kurallara riayet ederek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni döneme girdik. Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantina altına almak zorunda kaldık. 112'sinde devam ediyor.Hayatımızı uzunca bir süre salgın tehdidine karşı bizi koruyacak tedbirlere göre devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız.

SOSYAL KORUMA KALKANI DAHA DA GÜÇLENECEK

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz.

Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. 20 Nisan'da Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başkanı Sayın Abe ile gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektik. Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini sağlıyoruz.

EMEKLİLERİN BAYRAM ÖDEMESİ

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı gündeme alıyoruz.

Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimi takdirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda sürdürmeyi planlıyoruz.

ÇAY ALIMLARI

Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 19 Mayıs gecesi vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yola çıkabileceklerdir. Çay toplamak için bahçelere gidecek vatandaşlara e-Devlet'te özel izin bölümü açılacak.2020 yılı yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir.