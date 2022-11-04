Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından, ‘Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları' temasıyla Üsküdar'da düzenlenen 2‘inci İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

“Evlatlarımızın eğitim öğretim hayatlarını sağlıklı başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlık olarak son iki buçuk yıldır sağlık kriziyle başlayan, akabinde ekonominin yanı sıra farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyız. Velilerimiz öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati, salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlılığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız daha önce hiç alışkın olmadığı sorunlarla mücadele ediyor. Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim öğretim hayatlarını sağlıklı başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim alt yapısının iyileştirilmesinden, öğretmen kadronuzun güçlendirilmesine, yeni metotların uygulamaya koyulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz'' dedi.

“Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kuşağın sadece akademik bakımdan değil manevi açıdan da en mücehhez şeklinde yetişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ülkemizde bunları yaparken dost ve kardeşlerimizi asla ihmal etmiyor, eğitim alanındaki birikimimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Maarif Vakfı'mız milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor. Dünyanın altı farklı kıtasında ülkemizin maarif bayrağını dalgalandıran hayırlı, başarılı, donanımlı öğrencilerin yetişmesi için samimiyetle çaba harcayan vakfımızla iftihar ediyoruz. İkinci İstanbul Eğitim Zirvesi'nin gerek vakfımızın çalışmalarının verimliliğinin artırılmasına, gerekse salgının eğitim sisteminde sebep olduğu zararların giderilmesine anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle zirvenin başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla” dedi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu



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