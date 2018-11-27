Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 ilin başkan adayını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 20 ilin belediye başkan adayını açıkladı

İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR:

-Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek

-Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Özhaseki

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Yücel Yılmaz

-Bingöl: Erdal Arıkan

-Çanakkale: Ayhan Gider

-Çankırı: Hüseyin Boz

-Çorum: Halil İbrahim Aşgın

-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Burhan Sakallı

-Hatay Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Güler

-İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci

-Karaman: Mahmut Sami Şahin

-Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay

-Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

-Muş: Feyat Asya

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ekrem Yüce

-Sivas Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Bilgin

-Tokat: Eyüp Eroğlu

-Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Murat Zorluoğlu

-Uşak: Mehmet Çakın

-Yozgat: Celal Köse

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP önüne listeyi alsın cinliğine göre aday belirlesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oldu. Erdoğan, "CHP bizim adayları açıklamamızı bekliyormuş, çünkü mihenk taşı AK Parti. CHP yönetimi önüne listeyi alsın cinliğine göre aday belirlesin" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları kapsamında belirlenen belediye başkan adayını açıkladı. 3 kez belediye başkanlığında kalan isimleri aldıklarını ve başarılı olanları ise farklı şehirlere verildiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'de belediyeciliğin bu standartlara gelmesini AK Parti'nin sağladığını belirterek, "İnşallah 31 Mart'ta daha yüksek oranda bir belediyede AK Parti'nin hizmet ve gönül belediyeciliği milletimiz tarafından tercih edilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"CHP listeyi önüne alsın cinliğine göre aday belirlesin"

Türkiye'nin son 5 yılında yaşananların, her alanda köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, bunların başında da siyaset yapma tarzının geldiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP'nin tek parti döneminden beri hizmetten, icraattan, yatırımdan, projeden uzak bir anlayışla Türkiye siyasetini adeta zehirlediğini dile getirdi.

CHP'nin yönetimindeki belediyeleri ele alan Erdoğan, "Hemen hiçbirinde yönetim başarısı üzerine kurulu bir kadro seçimi göremezsiniz. Belli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak, CHP yönetiminin başlıca gayesidir. İşte bu sebeple CHP uzun zamandır oyunu artırmak için değil, kayıtsız şartsız teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Ankara'da Çankaya, İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın, hiçbirinin de ülke gerçekleri ile ilişkisinin olmadığını görürsünüz.

Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurunda değildir. Halbuki buralardaki seçmen profili aynı zamanda Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimlerden oluşuyor. Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yüksekliğinden bahsediyor. Halbuki bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız çok iyi bilir ki, CHP'nin başkanların yönettiği yerler bugünkü seviyesine belediyelerin değil büyükşehrin veya hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir. Bugün Kadıköy'den Pendik'e belediyenin raylı sistemi ile gitmiyorsunuz, büyükşehrin hazırladığı raylı sistemle gidiyorsunuz. Metrobüs dediğiniz zaman Kadıköy'e kadar büyük şehri hizmeti olan metrobüslerle geliyorsunuz. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman, benden önceki belediyenin aldığı meşhur ikaruslar vardı.

Bunlar da afedersiniz temizlik diye bir şey yoktu, mazot kokusundan, pislikten geçilmezdi. İlk işimiz o ikarusları yurtdışına sağa sola hibe olarak gönderdik. İnsanıma bu yakışmazdı milletime bu yakışmazdı, süratle Mercedes marka otobüsleri İstanbul'umuza soktuk. Alt yapı diye bir şey yoktu. Sususzluk almış başını gidiyordu. İstanbul'umuzu kurtarırken burası Kadıköy CHP'li demedik, burası Beşiktaşlı CHP'li demedik, her yere aynı hizmeti götürdük.

Aslında CHP'nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusunda ki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ne için biliyor musunuz, ona göre aday açıklayacaklarmış. Çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için. Bu şehri kim daha iyi yönetir diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine yine kafa yoruyorlar. İşte biz bugün de birlikte 60 büyükşehir ve il belediye başkanımızı açıklamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'ye seslenen Erdoğan, "CHP yönetimine bir ödev veri+yorum. İyi takip etsinler, alsınlar bu 60 kişilik listeyi önlerine teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı, yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime de diyorum ki, gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete artık bir dur deyin, tercihlerini buna göre yapın. İstanbul'da sizlere AK Parti belediyeciliğinin nasıl hizmetler verdiğini biliyorsunuz, bizim nasıl hizmetler verdiğimizi biliyorsunuz. Bütün bunlarla beraber ilçelerde nasıl başarı ve destan yazdıklarını biliyorsunuz" mesajını verdi.

"Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki"

Konuşmasının sonunda partisinden ismi belirlenen 20 adayı açıklayan Erdoğan, her birine çok çalışmaları gerektiğini vurguladı ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın açıkladığı isimler şehir adı sırasıyla şu şekilde:

"Afyonkarahisar adayı Mehmet Zeybek, Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Balıkesir adayı Yücel Yılmaz, Bingöl adayı Erdal Arıkan, Çanakkale adayı Ayhan Gider, Çankırı adayı Hüseyin Boz, Çorum adayı Halil İbrahim Aşgın, Eskişehir adayı Burhan Sakallı, Hatay adayı İbrahim Güler, İzmir adayı Nihat Zeybekci, Karaman adayı Mahmut Sami Şahin, Konya adayı Uğur İbrahim Altay, Mardin adayı Mehmet Vejdi Kahraman, Muş adayı Feyat Asya, Sakarya adayı Ekrem Yüce, Sivas adayı Hilmi Bilgin, Tokat adayı Eyüp Eroğlu, Trabzon adayı Murat Zorluoğlu, Uşak adayı Mehmet Çakın, Yozgat adayı Celal Köse."

Erdoğan, başkan adayı açıklanan şehirlerde seçim kampanyalarının başlayacağını aktardı.