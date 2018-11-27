Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 ilin başkan adayını açıklıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor... Erdoğan aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 20 ilin belediye başkan adayını bugün açıklayacak.

İŞTE AÇIKLANAN ADAYLAR:

-Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek

-Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Özhaseki

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Yücel Yılmaz

-Bingöl: Erdal Arıkan

-Çanakkale: Ayhan Gider

-Çankırı: Hüseyin Boz

-Çorum: Halil İbrahim Aşgın

-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Burhan Sakallı

-Hatay Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Güler

-İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci

-Karaman: Mahmut Sami Şahin

-Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay

-Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

-Muş: Feyat Asya

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ekrem Yüce

-Sivas Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Bilgin

-Tokat: Eyüp Eroğlu

-Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Murat Zorluoğlu

-Uşak: Mehmet Çakın

-Yozgat: Celal Köse

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- CHP'nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermektedir. Büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Çünkü mihenk taşı AK Parti de onun için. Bunların kafasında bu şehri kim daha iyi yönetir diye bir düşünce yok

- MGK'da çok önemli kararlar alacağız"

-31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de haklarımızı kullanmakta engel olana hadlerini bildirmekte kararlıyız. Fırsatçılık kötüdür. Uluslararası ilişkilerde fırsatçılık çok daha kötüdür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El ele verirsek birkaç ay içerisinde DEAŞ terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Grup toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstanbul Sancaktepe'de dün düşen helikopterimizde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Yaralı askerimize Rabbimden şifa niyaz ediyorum. Allah askerimizi her türlü beladan muhafaza etsin. Tüm askerlerimize başarılar diliyor, her birini ayrı ayrı selamlıyorum.

Ülkemizin ve milletimizin bekası açısından kritik bazı konular üzerinde durmak istiyorum. Akdeniz'de hakları olmayan alanlarda hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akımı karşısında titreyenler konu rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar.