Cumhurbaşkanı Erdoğan: '20 yılda Denizli'ye 35 milyar liralık kamu yatırımı kazandırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabinesindeki 9 bakan ve üst düzey bürokratla birlikte merkezi hükümet, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hayata geçirdiği 18 milyar lira değerindeki 232 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Özay Gönlüm Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Denizlililer buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şehrimiz gibi Denizli'miz de hükümetimizin 20 yıldır kazandırdığı eser ve hizmetlerin en yakın şahitlerinden birisi. Son 20 yılda Denizli'ye 35 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 264 adet yeni sınıf inşa ettik. Gençlik ve sporda toplam 8 bin 104 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 53 spor tesisi kazandırdık. İcraattan bahsediyorum. Laf değil icraat. Bay Kemal sen ne anlatacaksın, Denizli'ye söyleyeceğin bir şey var mı? Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Şehir hastanemizin şu an yapımı devam ediyor. Çevre ve şehircilikte 11 bin 649 konut inşa ettik. Şimdi de Denizli'de 'İlk Evim' projemizle 3 bin 150 konut daha inşa edecek, 'İlk Arsam' projemizle 16 bin altyapılı arsa verecek, 'İlk İş Yerim' projemizle esnafımıza 300 iş yeri yapacağız. Şehrimizde 5 bin 960 riskli yapının şehirsel dönüşümünü gerçekleştirdik" dedi.

"İş adamlarımıza 4 milyarlık prim desteği verdik"

Çevre yatırımları ve ekonomik desteklerden söz eden Erdoğan, "42 adet su arıtma tesisi yaparak, belediye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasına hizmet verir hale getirdik. Denizli'de 6 millet bahçesi projemizin birini tamamladık. Üçünün inşası sürüyor. İkisiyle ilgili çalışmalara yakında başlıyoruz. Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 442 kilometreye çıkardık. Aydın- Denizli-Antalya otoyolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Yeni bir terminal binası yaparak Çardak Havalimanımızı büyüttük. Tarım ve ormanda Denizli'ye 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 6 arazi toplulaştırma, 91 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 3 yeraltı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali tesisini inşa ettik. Tamamladığımız projelerle Denizli'de 881 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 9 tesiste 95 bin dekar araziyi suyla buluşturuyoruz. Çiftçilerimize 3 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, 1 teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 12 tasarım merkezi kurduk. Denizlili iş insanlarımıza yaklaşık 4 milyar lira tutarında prim desteği verdik. 14 ilçesine doğalgaz arzını sağladık" diye konuştu.

Açılışı yapılan 232 tesisin yatırım bedelinin 18 milyar lirayı bulduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde anaokulundan liseye, ilim merkezinden sınav merkezine 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Pamukkale Üniversitemizin fizik tedavi hastanesi ve diğer yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı?mızın 2 bin 796 kişilik Pamukkale öğrenci yurdu ile Buldan Gençlik Merkezi'ni hizmete alıyoruz. Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Aile Sağlığı merkezlerinin açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada şehrimiz için önemli bir yatırım olan 3 milyar 400 milyar liralık maliyetle tamamladığımız Denizli Çevre Yolunun 14 kilometrelik ikinci etabı ile 2 bin 640 metrelik Honaz Tüneli'ni hizmete açıyoruz. Böylece günde 30 bin aracın geçtiği Denizli şehir içi trafiğine rahat bir nefes aldırıyoruz. Bu tür yatırımlarla yolculuk sürelerinin kısalması, konforun ve güvenliğinin artması Denizli'nin sanayisine, ticaretine önemli katkılar sağlayacaktır. Kayaköy'de bin 173 konutu, 50 dükkanı, Tilkilik'teki 118 konutu resmen hizmete açıyoruz. 39 ayrı alt yapı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. DSİ'nin tamamladığı Buldan Aktaş Barajı ve sulamasını, Tavas Göledini ve sulamasını, Denizli içme suyu arıtma tesisi ve diğer yatırımları bugün resmen hizmete alıyoruz. Bugün altyapısı tamamlanan 7 ilçemizin doğalgazını da resmen veriyoruz. Büyükşehir belediyemizce tamamlanan Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi ile çok sayıda yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, spor tesisi ve diğer yatırımları hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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