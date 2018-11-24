Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2013 yılında bu defteri kapattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM

"Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemiz, işbirliği halinde olduğu şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor.

MÜSİAD işte bu farkı projeleriyle dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en özel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir.

236 MİLYAR DOLARDAN 851 MİLYAR DOLARA ÇIKARDIK

Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibariyle milli gelirde dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz.

2013 YILINDA BU DEFTERİ KAPATTIK

Turizmde tarihi rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir ara 130 milyar dolara çıkmıştı. Son dönemde dalgalanma sebebiyle gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik 2013 yılında Mayıs sıfırlamak itibariyle defteri kapattık.