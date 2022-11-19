Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılmak için Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılmak için Katar'a gidiyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha'yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Hidayet Türkyılmaz



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