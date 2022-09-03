Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında havada olması planlanan KIZILELMA ve HÜRJET'i imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 5'incisi Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ ile AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Samsun-Çarşamba Havalimanı'na, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile iniş yaptı. TEKNOFEST alanına gelen Erdoğan, hatıra fotoğrafının çekinmesinin ardından, 5 günde toplam 670 bin kişin katıldığı alanda katılımcılara hitaben konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Sadece yarışmacı sayısı 600 bine ulaşan bir TEKNOFEST yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinden 107 ülkeden katılan 154 bin takım 600 bin genç 40 ayrı dalda yarıştığı bir şölene dönüştü. Bu hamlenin gençler tarafından benimsenmesi zihni devrimdir. Bazıları gençleri asıl gerçek işte burada karşımızda duruyor. Evet, Türkiye'nin gerçeği ve ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençliğe bakıp ülkesinin aydınlık geleceği yerine başka şeyler görüyorsa, kendi zihnini sorgulasın. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de 7 düveli dize getirmişti. Milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkesini yücelmiştir” diye konuştu.

“Gençlik 20 yıldır yanımızda olmuştur”

“20 yıldır verdiğimiz her mücadelede hep yanımızda olmuş, en büyük güç ve moral kaynağımız oluştur” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu gençliğin sadece 15 Temmuz'da yazdığı destan bile başarı hikayesidir. Bu genliği burada görüyorum. Türkiye kendi teknolojilerini geliştirmek, kendi savunma sanayi sistemlerini geliştirmek için yola çıktığında biz gençlere güveniyorduk, birileri ise gençleri küçümseyerek, gönül dünyalarını karartarak bozgunculuk peşindeydi. Nuri Demiral, Nuri Çilligil, Vecihi Hürkuş ve Şakir Zümre'ye yaptıkları eziyetleri bu günkü gençlere yapmaların izin vermedik, vermeyeceğiz. Biz insanımıza güvendik. İnsanımız yol açtık, imkan verdik ve hamdolsun sonuçta tüm dünyanın hayranlık ile izlediği bir yere geldik.”

“Dün bize parası ile savuma ürünleri vermeyen ülkelere ihracat yapar hale geldik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında yerli ve milli savunma teknolojisinden bahsederek, “Dün bize parası ile savunma sanayi teknolojisi ürünleri vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Başbakan olduğum zaman değil, seçimi kazandığımı zaman George W. Bush Amerikan'ın başkanıydı. ‘Hani biz İHA verecektiniz' dedim. Kendisi ‘Türkiye'ye halen İHA vermediniz mi?' dedi ve bize 48 saatte İHA'ları gönderdiler. Bizim bu gelişmememizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de çocukları ile birlikte Bayraktar İHA'ları üretmeye başladılar. Hamdolsun, bugün sadece silahlı İHA'lar dünyanın 30'dan fazla ülkesinde gururla bizi temsil ediyor. Artık bunların mühimmatını da kendimiz yapıyoruz. Samsun'da ilk defa sizlerin takdimine sunula KIZILELMA İHA'sı, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Yapılan İHA'lar sadece savunma sanayinde değil, küçük dokunuşlar ile hayatın diğer alanlarında kullanılabilir. İHA'lar savunma sanayi yanında lojistikten tarıma kadar kendilerine uygulama alanı bulmaya başladılar” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemize 20 yılda asırlık hizmetler kazandırdık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda Türkiye'nin asırlık projeler ve hizmetler ile donatıldığını kaydederek, “Göreve geldiğimizde yüzde 20, şuanda ise yüzde 80 milli savunma sanayimiz hazır. Gençler, sizleri her birini teknoloji elçileri olarak görüyorum. Zehir gibi çalışan beyinleri ile kendilerine ulaşamadığımız gençler var. İnşallah her yıl kapsamı artarak TEKNOFEST ile onları da bu şenliğe davet edeceğiz. Türkiye'ye yakışan 600 bin değil, 3 milyon yarışmacı TEKNOFEST festivalleridir. Bizim gençlerimizin böyle bir potansiyeli mevcuttur. Gençlerin diğer ülkelere değil, diğer ülkelerdeki gençlerin Türkiye'ye gelmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Savaşa meraklı değiliz, her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz”

“Maalesef bölgemiz başta olmak üzere dünyada adaletsizliklerin yanında yıkımların ve çatışmaların hakim olduğu çok yer var. Güney'den Kuzey'e coğrafyamızın her yerinde bu can yakıcı hadiselerin yaşandığı çok yeri sayabiliriz. Ülkemizin böyle bir coğrafyada tarihi miras üzerinde, böyle bir devlet geleneği etrafında zayıf kalma imkanı yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Savaşa meraklı değiliz, her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz, aksi halde bizi Suriye'den, Ukrayna'dan beter ederler. Bunun için her alanda eksiklerimizi hızla gidermeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunu için yatırım, istihdamı güçlendiriyoruz. Son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye'de şuanda büyümede 2'nci sırada, böyle bir gidişimiz var. Teknolojiye dayalı nice atılımlarımızın hedefi savaşa olan heves değil, savunma sanayimizi güçlü tutmamızdır. Yerli olarak ürettiğimiz tüm gayretler, ambargo gibi mihretlere maruz kalmama kararımızdandır.”

“Geçmişte gençlerimizi birbirine kırdırtanların teknolojik gelime gibi bir dertleri yoktu”

Geçmişte insanların ve özellikle gençlerin siyasi ve dini sebeplerle birbirlerine düşürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, “Şimdi birileri ‘bütün bunlar eskiden niye yapılmamış da niye bugün gündeme geliyor?' Diye soracaktır. Aslında bu soruyu eski Türkiye aktörlerine yöneltmek lazım. Gerçekten de Türkiye tüm bu teknolojik açılımları, son 60-70 yılda niye yapmadı acaba? Ülkemizin bu dönemine baktığımızda cevap kendiliğinden ortaya çıkıyor. Gençlerimizi sağcı-solcu, Alevi-Sünni diye birbirlerine kırdırtanların böyle bir derdi olması mümkün mü? Bugün aynı sinsi tuzakları düşünenlerin böyle bir derdi olması mümkün mü? Bizim yapacaklarımız var. İnsanlarımızı birbirine düşürmekten başka işi olmayanlar, bu dediklerimizi anlayamazlar” diye konuştu.

“Biz, eserlerimiz ile milletimizin karşısındayız”

Yapılan ve hayata geçirilecek olan mega yatırımlar ve eserler ile milletin her zaman yanında olduklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Bir zamanlar Amerika'dan Avrupa'ya, Hindistan'dan diğer ülkelere kadar teknoloji üretirken, bizdekiler ise üniversite kapılarında benim başörtülü bacılarımı üniversiteye almamak ile uğraştılar. FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıklarının ortaya dökülmesi bile Türkiye'nin nasıl zor günlerden geçtiğinin ispatıdır. Yazık, ‘hoca' diye geçin ama başörtüsüne ‘teferruat' de, şimdi ise Pennsylvania'da. Amerika adalara uçakları ve silahları gönderiyor, S-300 ile bizi taciz etmeye çalışıyor. Ey Yunan, çok daha fazla ileriye gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi dünyanın en gelişmiş ülkelerin arasında yerini aldı. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engellemeye çalışanların beklediğinden emin olun, inşallah hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceğiz. Vereceğimiz mücadele zorlu olacak, bedel ödetecektir ama sonucu güzel olacaktır.”

“Bayraktar kardeşler tüm zorluklar rağmen sonuçta dünya markasını ortaya çıkarttılar”

Bayraktar kardeşlerin İHA'ları geliştirirken hangi engel ve ihanetler ile karşılattıklarını en iyi onlar kadar kendisinin de bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeri geldi kendilerine pist verilmedi, uçuşları yasakladın ve tehdit edildiler ama sonuçta ortaya dünya markası çıkarttılar. Keban Barajı yapılırken birileri ‘kurbağalara göl' yapıldı dedi ve engel olmaya çalıştırlar. Boğaz köprülerinin her birinin inşaatında birileri engel olmak için ellerinden geleni yapmışlardır. Yavuz Sultan Köprüsü'nü yaptırmamak için neler yaptılar. Kendilerini bu köprüyü bitireceğimizi söyledik ve bitirdik. Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nde de aynısını yaptılar ama engelleyemediler. Onların ulaşamadığı yere bizim icraatımız ulaşır” ifadelerine yer verdi.

“Her zaman gençlerimizin yanınızdayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençler, sakın mücadelenizde vazgeçmeyin, azminizden vazgeçmeyin, pes etmeyin. Cumhurbaşkanınız olarak daima yanınızdayım, gencim ve gençler ile beraberim. Allah ömür verdiği sürece de bakanlıklarımız, kurumlarımız, okullarımız ve t-3 Vakfı gibi tüm kurumlarımız ile yanınızdayız ve bu mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Karadeniz'deki doğalgazı keşif ederken, ‘her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır' sözünü unutmayınız. Her deneyen netice alamayabilir ama neticeye ulaşanlar, daima deneyenlerdir.”

Erdoğan, 40 ayrı yarışmada kazananlara ödüllerini takdim etti ve 26 vilayette 100 adet dene-yap uygulama atölyesinin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Ardından da 2023 yılında havada olması planlanan KIZILELMA ve HÜRJET'i imzaladı. Daha sonrada vatandaşları selamlayarak alandan ayrıldı.

Selim Kuşcu - Erdi Demür

