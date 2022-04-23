Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan etkinliğine katıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Uluslararası seviyede denenmeye başlandığı 1973 yılından beri dünyanın başka ülkelerinden 30 bin çocuğu ağırladığımız bu şenliğe hoş geldiniz. Misafir çocukları ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız. Yakınımızdaki gelişmeleri görünce oradaki çocuklar için çok üzülüyorum. On binlerce çocuğun dünyanın dört bir yanında kaybolduğu trajediler devam ediyor. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları koruyup kollamamızın sebebi de budur. Merhum bir sanatçımız "Yakarsa dünyayı garipler yakar" diyor ya aslında bu sözün tersinden doğrusunu "Dünyayı güzelleştirirse çocuklar güzelleştirir" demek gerekiyor.

''SİZLER İÇİN 2071 VİZYONUNU TASARLIYORUZ''

Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha sevecen olacağını göreceğiz. Sizler hayatın farklı alanlarında söz, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin, sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojiyi kullanın ama asla onun esiri olmayın. En iyi öğretici hayattır, hayatla bağlantılarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca dışarı çıkamadığınızı biliyorum. Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. İnşallah sizlerde sizden sonraki nesillere mirası daha da zenginleştirerek aktaracaksınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramınızı tebrik ediyorum.