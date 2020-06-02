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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da

Çalışmalarını yaklaşık 2,5 aydır İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mesaisine bugün Millî Güvenlik Toplantısı (MGK) ile başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta 3 önemli toplantıya başkanlık edecek. Bu toplantılardan ilki MGK toplantısı. MGK koronavirüs nedeniyle en son 30 Ocak'ta toplanmıştı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze yapılacak toplantının ana gündem maddelerinden biri terörle mücadele olacak. PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen operasyonlar değerlendirilecek ve sonuçları masaya yatırılacak. Toplantının diğer bir gündemi ise Suriye'de Rusya ile gerçekleştirilen ortak devriyeler olacak. MGK'nın en kritik başlıkları arasında Libya da bulunuyor. Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırıları ve onlara karşı verilen mücadele görüşülecek.
Pandemiyle mücadele süreci de Millî Güvenlik Kurulu'nda detayları ile görüşülmesi planlanıyor. Bugün yapılacak MGK toplantısının ardından yarın AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Perşembe günü ise Erdoğan, Külliye'de kabineyi toplayacak.

Türkiye Gazetesi

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