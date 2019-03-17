Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı sistemin test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etmesinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ay gibi dünya rekoru bir sürede tamamlanan 3. Etap Raylı Sistem'in 10 kilometrelik Varsak-Otogar hattının hizmete açılışını gerçekleştirdi. Vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den raylı sistem hattıyla ilgili bilgiler aldı. Ardından test sürüşünü gerçekleştiren Erdoğan, korna çalarak çevredeki vatandaşları selamladı.

Erdoğan test sürüşünün ardından havayoluyla kentten ayrıldı.

Suat Metin