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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

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