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Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı’nı 50 milyonuncu yolcuyu ağırladı. 50 milyoncu yolcu olan olan Kerem Kobanbay ve ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Tıkla İzle

50 Milyonuncu yolcuya ve ailesine bedava bilet

Ailesi ile birlikte New York'a giden Ekrem Kobanbay ve ailesi İstanbul Havalimanı'nda büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı'nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve havalimanı yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay'ın küçük kızı Bade Kobanbay'ın elini de öptü. İstanbul Havalimanı'nın 50 milyonuncu yolcusu olan Kobanbay ailesi, 4 kişilik 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı bilet ve İGApass kartlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Tuncer Cengiz
 

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