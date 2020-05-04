Cumhurbaşkanı Erdoğan: '65 yaş üstüne ve 20 yaş altına kısmi sokağa çıkma izni'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızını başarılı bir şekilde kestik.

Milli Dayanışma Kampanyasında toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu

İyileşen hasta sayısı katlanarak artmakta, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretiyle vicdanları kanatan hiçbir görünü yaşanmadı.

Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm adımları bilinçli, kararlı bir şekilde attık.

Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık.

Çok daha kapsamlı olan üçüncü sosyal destek programıyla bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor.

BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI

Biz bize yeteriz kampanyasına yapılan bağış 1 milyar 910 milyon lirayı buldu.

65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Bu vatandaşlarımızı yurtlarda 14 gün karantinada tuttuktan sonra evlerine göndermek suretiyle sınırlarımız ötesinden hastalık taşınma riskinin önüne geçtik.

57 ayrı ülkeye yardım yaptık, destek verdik.

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını uluslararası toplumla iş birliği halinde sürdürüyoruz.

'Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız'

NORMALLEŞME PLANLARI

Mayıs - Haziran ve Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.

İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tüm kurumlar ve işletmeler faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek.

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulamasını sürdürüyoruz.

7 İLDE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMASI KALDIRILDI

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.

Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

AVM,BERBER GİBİ İŞLETMELER 11 MAYIS'TA FAALİYETE GEÇEBİLECEK

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek.

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak.

LİSE GEÇİŞ VE ÜNİVERSİTE SINAVLARI

YKS 27-28 Haziran'da liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.

Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür.