Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Ekim'de Balıkesir'de

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'e gelişi” ile ilgili Karesi AVM'de düzenlenen toplantıya; Online olarak Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç, AK Parti Denizli Milletvekili ve Balıkesir Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Önceki dönem İl Başkanları, İl Yürütme Kurulu Üyeleri, İlçe Koordinatörleri, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı ve 20 ilçenin 3 Kademe İlçe Başkanları katıldı.

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