Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabulünün ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr

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