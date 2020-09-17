İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik “Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş” çağrısını yineledi.

Türkiye'nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye'nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Derya Yetim
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.