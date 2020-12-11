Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB zirvesinde aklıselim sahibi ülkeler, olumlu tavırla bazı ülkelerin oyununu boşa çıkardı'

#Sondakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı" dedi.

Metin Başar