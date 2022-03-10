Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

Beyaz Saray açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizini ele aldı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Rusya'nın sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgali konusundaki ortak endişelerini tartıştı. Ukrayna hükümetine ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha teyit ettiler” denildi.

Liderlerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladıkları ifade edilen açıklamada, liderlerin söz konusu krize yönelik koordineli uluslararası tepkiyi memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, “Başkan Biden, Türkiye'nin ihtilaf konusunda diplomatik bir çözümü destekleme çabalarının yanı sıra Türkiye'nin barış ve istikrarın geliştirilmesine yardımcı olan bölge liderleriyle son zamanlardaki ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liderler ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirme fırsatlarını da görüştü” denildi.

Beyaz Saray'dan görüşme için "yapıcı" ve "uzun" nitelendirmesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, liderler arasındaki görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek, görüşmeyi "yapıcı" ve "uzun" olarak nitelendirdi.

Hülya Keklik - Derya Yetim