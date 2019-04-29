İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü !
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı, 75 milyar dolarlık ticaret hedefinin yeniden teyit edildiği ve atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, iki liderin, Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğu, terörle mücadele konusunda yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Federasyonu'ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdiği ifade edildi. Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.  

İlker Turak


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.