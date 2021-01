Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ve Çin'den sonra COVİD-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 TÜBA - TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde konuştu. Bu yıl TÜBİTAK Ödüllerinde 18 bilim insanına, TÜBA ödüllerinde ise 43 bilim insanına ödül verileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları özverili çalışmalarla 2020 yılında ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı bilim insanlarının diğer bilim insanlarını teşvik edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin 18 yılda ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfan medeniyetine sahip çıkmasına borçlu olduğunu belirten Erdoğan, "Bu başarının mimarları hiç şüphesiz çocuklarının eğitimi üzerine titreyen anne babalar ve insanlık için gece gündüz demeden katma değer üreten bilim insanlarıdır. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Keşfetmeye üretmeye devam eden her bilim insanımızın yanında olarak üzerimize düşen yapmaya çalışıyoruz ”dedi.

Eğitim alanında Türkiye'de önemli bir mesafe kat edildiğini ifade eden Erdoğan, ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğretim seviyesinde gerçekleşen reformlarla kendini geliştirip yetiştirmek isteyen her öğrenciye imkan sağlandığını belirtti. Erdoğan, "Bizden önce kısır ideolojik bakış açısıyla eğitim öğretim sistemi üzerinde kurulan bariyerleri kaldırdık. Lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımızı ilk okul düzeyinde 28'den 17'ye ortaöğretimde ise 18'den 11'e indirdik. En büyük atılımlarımızdan birini ise yükseköğretimde gerçekleştirdik. Üniversite sayımızı 76'dan 207'e çıkardık. Okullaşma oranını yükseköğretim seviyesinde yüzde 15'ten yüzde 44'e çıkardık. Ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesindeki okullaşma oranımız artık OECD ortalamasını yakalamış durumdayız. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 civarında olan okul öncesi eğitim oranını 5 yaş gurubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz inşallah bu oranı kısa sürede yüzde yüze taşımaktır" açıklamasında bulundu.

"Eğitim alanında yapılan yatırımların meyveleri verdikçe önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum" diyen Erdoğan, "Bu süreçte bilim insanlarımızı, çocuklarımıza rol modelleri olarak gösteriyoruz. Düzenlediğimiz araştırma projesi yarışmaları, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konusunda geleceğe hazırlıyoruz. TEKNOFEST yarışmaları ile gençlerimizi büyük bir heyecanla buluş peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. Dene - Yap Teknoloji atölyelerinde genç yeteneklerimizi, geleceğin mucit adayları olarak yükselen teknolojilerle buluşturuyoruz. Nitekim son 2 yılda 159 öğrencimiz uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarından 144 madalya ve 8 mansiyon derecesiyle döndü. Yeni stajyer araştırmacı programı ile bin 500 lisans öğrencimizi AR-GE ve yenilik süreçlerine dahil ettik. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı ile 1162 doktora öğrencisi yetiştirdik. TÜBA'nın genç bilim insanlarına yönelik ödüllerini bu açıdan çok önemli görüyorum. Üstün yetenekli genç bilim insanlarının ödüllendirilmesi gelecekteki çığır açıcı çalışmalara kapı açacaktır. Hiç şüphesiz bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanılabildiği, başkalarına aktarılabildiği ölçüde kıymetlidir" dedi.

Mesnevide geçen Bedevi ile filozof kısasından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Sizlerin ortaya koyduğu bilimi teknolojiyi özgün ve değerli kılan bu hassasiyettir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Ailenizde, kendinizden feragat ederek yürüttüğünüz , hayatınızı adadığınız çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa, oturup ne yaptığımızı düşünmemiz lazım. Her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Bilim ve teknoloji yıkıcı güç olarak gören, diğerlerine güç olarak bir sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim medeniyetimiz tüm bu noktada diğerlerinden ayrılıyor. Bilimi sadece ve sadece insanlık yararına üretir. Bu medeniyetin insanları, insanlık yararına geliştirir" diye konuştu.

Türkiye'nin bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanan bir tutum sergilediğini ifade eden Erdoğan, "Onlar uzak coğrafyaları antrenman sahası olarak kullanır, savaşlar başlatır. Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimiz o coğrafyalarda sefalete ve insanlık dışı durumun önüne geçmek, hayatını değiştirmek için kullanırız. Bizim medeniyetinize yakışan dünyanın bilim insanlarından beklediği bu duruştur. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üretici yapma hedefimizin altında yatan ana sebep budur. Sizlerin laboratuvarlarda araştırma geliştirme merkezlerinde yaptığınız çalışmaların gün yüzüne çıkması, somutlaşması bakımından çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arefesindedir"

Dünyanın koronavirüs ile boğuştuğu bir dönemde bilim insanlarının aşı ile yaptığı çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulan COVİD- 19 platformu ile bir bilim seferberliği başlatıldığını kaydetti. Bu platformdaki 436 araştırmacının aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürüttüğünü aktardı. Erdoğan, "Platformun en önemli yanının araştırmacıların çalışmalarını ve tecrübelerini bir birleriyle paylaşarak birlikte geliştirme modelini dünyaya örnek olacak şekilde kullanmasıdır. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arefesindedir. Hocalarımızın çalışması, kendin kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca mevcut in aktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile 2'nci nesil bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın, üretim süreçlerine dahil oldular. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; Amerika ev Çin'den sonra COVİD- 19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alana yaptığımız yatırımlar, sadece salgın dönemi ile sınırlı değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz" şeklinde konuştu.

Medeniyet Coğrafyasının büyüklüğünün Türkiye'nin en önemli yüzü olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu gücü değerlendirebilmek için öncelikle elimizdeki potansiyeli kullanılabilir hale getirmemiz gerekir. Bu amaçla; Türk İslam Medeniyeti havzasında farklı dillerde ve farklı lehçelerde üretilmiş telif, tercüme, ve şerh eserleri çeviri basım ve harf çevirisi yoluyla günümüze kazandırıyoruz. TÜBA'nın 2014 yılında başlattığı TÜBA Türk İslam Bilim Kültür Mirası projesi kapsamında pek çok eser genç kuşaklarla buluştu. TÜBA'nın bilim diplomasi kapsamında uluslararası çatı kuruluşlar nezdinde yürüttüğü temsil faaliyetleri de ülkemizin bilim dünyasındaki etkinliğinin artırılması bakımından çok kıymetlidir" dedi.

"21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı, çalışmalarını Türkiye'ye taşıdı"

Türkiye'nin 2025 yılında dünya bilim forumuna ev sahipliği yapmaya talip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi kendi vatandaşlarımız yanında dünyadaki tüm bilim insanları içinde bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda özellikle uluslararası lider araştırmacılar programı vasıtasıyla 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı, çalışmalarını Türkiye'ye taşıdı. Bunlardan biri Fransa'nın ve Dünya'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından birinde 36 yıldır temiz ve güvenli enerji konusunda çalışmalar yürüte Prof. Dr. İskender Gökalp hocamızdır. Bir diğer isim, iklim değişikliği alanında çok önemli çalışmaları olan ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen, aynı şekilde Dr. Hasan Demirci de laboratuvarını ülkemize taşıyarak yapısal biyofizik, yapısal biyoloji ve protein mühendisliği çalışmalarını ülkemizde yürütecek. Bu yıl TÜBA ödülü almaya hak kazanan bilim insanlarımızdan Dr. Eliza Gheorghe Dr. Savaş Taşoğlu, gibi uluslararası lider araştırmacılar programı kapsamında ülkemize gelen isimler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı ülkemize kazandıracağız"

Bilim insanlarını çalışmalarından dolayı tebrik eden Erdoğan, "İnşallah bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak, alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı ülkemize kazandıracağız. Sizlerin gayreti ve müteşebbislerimizin cesareti ile yükselen bilim ve teknoloji sistemimizin meyvelerini vermesi bizleri doğrusu mutlu ediyor. Ancak daha çok gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz sinerji ve potansiyelin bizleri en kısa sürede hedeflerimize ulaştıracağına yürekten inanıyorum. Ödül alan tüm bilim insanlarımızı şahsım milletim adına tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

2020 TÜBA - TÜBİTAK Bilim Ödülleri Törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Derya Yetim - Hülya Keklik