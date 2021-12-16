Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4250 TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu.



Asgari ücrette vergi kaldırıldı

Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz.