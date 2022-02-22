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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta

Elektrik faturalarına yapılacak yeni düzenleme ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir." dedi.

“1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz”

Kabine toplantısında elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı noktasında mesajlarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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