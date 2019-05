Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Her türlü desteği vereceğiz'

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile başbaşa ve heyetlerarası görüştükten sonra ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in tüm sorunlarını çözmek için aba sarf ettiğini söyledi.

"Türk Akımı projesinin Bosna Hersek'e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz”

Bosna Hersek'te hükümetin kurulmasını arzuladıklarını belirten ve Bosna Hersek'in Balkanlar'ın mozaiği olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bosna Hersek'in Türkiye'nin büyük destek verdiği NATO üyeliği başta olmak üzere Avrupa Atlantik kurumları ile bütünleşme yolundaki gayretlerine ivme kazandıracaktır. Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı yalnızca Balkanlar'ın değil, tüm Avrupa'nın barışı, istikrarı ve güvenliği bakımından önemlidir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek ile ilişkilerimiz bizim için hep öncelik arz eder” diye konuştu.

Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrarı ve vatandaşlarının müreffeh geleceği için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Erdoğan, “Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesi ile ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. Ekili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik. Bugün imzaladığımız Güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Mutabakat Muhtırası Metnini az önce imzaladığımız Saray Bosna-Belgrat otoyolu projesinin de Bosna Hersek'in istikrarına çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zira Sarayova-Belgrat arasındaki bu yol bölgeye çok ciddi bir sıçrama, ivme kazandıracaktır. Enerji, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında atılabilecek adımlar gündemimizin üst sıralarındaydı. Özellikle Türk Akımı projesinin Bosna Hersek'e de intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz”

Görüşmelerde ortak coğrafya olan Balkanlar'da bölgesel işbirliğinin ilerletilmesinin üzerinde durduklarını söyleyen Erdoğan, “Birlikte liderlik ettiğimiz Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü mekanizmaları toplantılarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hedefimizi dile getirdik. Bosna Hersek aynı zamanda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin dönem başkanlığını yürütmektedir. Bu vesile ile sürece olan katkılarımızı gözden geçirdik. Bosna Hersek'in bizim gönlümüzde ayrı yeri olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz. Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği sahadaki tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi aramızdaki YDSK toplantılarıdır. Bu yıl bunu Bosna Hersek'te yapacağız. Burada da beklentimiz bir an önce Bosna Hersek'te hükümetin kurulmasıdır. Bizim Bosna Hersek'ten et ithali noktasında da arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, bölgeden ülkemize devletten devlete et ithali noktasında atmamız gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bütün Bosna Hersek'te yaşayan halklara aynı şekilde davranıyor”

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkileri konuştuklarını söyleyen Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, “Türkiye ile Bosna Hersek arasında herhangi bir açık sorun yoktur. Özellikle enerji ve eğitim alanında bir an önce imzalamamız gereken çalışmalarımız olacak. Biz Türkiye'ye büyük beklentilerle geldik. Serbest Ticaret Anlaşma ile özellikle büyük beklentimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayı imzaladığımız için son derece mutluyum. Bu anlaşma ekonomik gelişmelere neden olacaktır. Biz bugün otoyol projesi konusunu konuştuk. Bu yol bütün bölge için çok önemli. Bu Türkiye için de doğu ile batı arasında bağlantı konusunda katkısı olacaktır. Bizim Bosna'daki küçük yolları biliyorsunuz, yollar yapıldığı zaman görüşmelere sebep olur. Bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda müteşekkiriz. Biz burada açık bir şekilde şunu anladık, Türkiye bütün Avrupa Atlantik kurumları ile bütünleşme yolundaki gayretlere destek veriyor, bir de NATO üyeliği konusunda destek veriyor. Biz bugünkü görüşmelerde bizim farklı düşüncelerimizi de farklı düşüncelerimizi de Sayın Cumhurbaşkanı dinledi. Öncelikli olarak bir hükümet kurmamız gerekiyor. NATO üyeliği de önemli sorunlardan birisi. Biz bugün özellikle Bosna Hersek'in Türk Akımı projesine dahil edilmesinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Türkiye ile batıyı bağlayan o güzergaha Bosna Hersek'in de dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bize aktardı, Sayın Putin'in duruşunu aktardı. Bosna Hersek'in bu şekilde dahil edilmesinin ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Doğalgaz çok önemli bir faktör. Saray Bosna özellikle kış aylarında sis ve ekonomik sorunlar yaşıyor. Bunu çözümü yeterli gazın gelmesiyle olur. Bosna Hersek'in huzur ve istikrarı için verdiği destek için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Türkiye bütün Bosna Hersek'te yaşayan halklara aynı şekilde davranıyor” dedi.

Derya Yetim