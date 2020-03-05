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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Moskova'da İdlib için ateşkes anlaşması sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Moskova'da İdlib için ateşkes anlaşması sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Moskova'da İdlib için ateşkes anlaşması sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek' dedi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin: "Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız"

 Putin: "Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz "

Putin: “İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Suriye meselesindeki kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlarda uzlaşabilmeyi başarıyorduk, bugün de öyle oldu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Bugün ülkelerimizin Astana formatı çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmesini bir kez daha teyit ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasının birinci sorumlusu rejimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve karadan vurulmasını kabul edemeyiz. İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece yarısı 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecektir"

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