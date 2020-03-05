Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Moskova'da İdlib için ateşkes anlaşması sağlandı

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Putin: "Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız"

Putin: "Astana formatındaki çalışmaları devam ettirme niyetindeyiz "

Putin: “İdlib'deki gergin ve hassas durumu ele aldık. Suriye meselesindeki kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlarda uzlaşabilmeyi başarıyorduk, bugün de öyle oldu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: “Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Bugün ülkelerimizin Astana formatı çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmesini bir kez daha teyit ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib mutabakatının bozulmasının birinci sorumlusu rejimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bölgede yaşanan 4 milyon insanın terörist ilan edilerek havadan ve karadan vurulmasını kabul edemeyiz. İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gece yarısı 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecektir"