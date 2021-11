Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ MİLLET BAHÇESİ DÜNYADAKİ ŞEHİR PARKLARI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALACAKTIR''

43 Millet Bahçesi 17,7 milyon metrekare büyüklüğe sahiptir. 13'ünü İstanbulluların istifadesine sunduk. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır. CHP denince akla çöp çamur çukur pislik gelir. Birileri bu CHP zihniyeti zulüm 1453'te başladı dese de biz 2053 vizyonumuzla fethi yeni nesillerin gönüllerine kazımaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu şehrin tarihine kültürüne potansiyeline enerjisine uygun her adımın her niyetin başımızın üstünde yeri vardır. İstanbul'un maddi manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da gafilleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.

''YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR''

İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.

Terör örgütünün başı cezaevinde bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de CHP de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız? Ne çabuk manevra yaptınız? Bu ülkeyi teröristlere terör yandaşlarına yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı'nın yanında olun hiç endişe etmeyin.

''ONLARI DA GÖMECEĞİZ''

Bay Kemal sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol. Onları da gömeceğiz.