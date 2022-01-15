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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Aydın'daki yatırımların toplu açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında son olarak Aydın Valiliği tarafından yaptırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan müzede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Çine Çayı'nın kenarına konumlandırılan müze, 90 dönüm arazi üzerinde 840 metrekarelik üç kattan oluşuyor. Ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapılan müzenin giriş kapısının önünde Menderes'in 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı ve 1954 yılında çiftliğinde kullandığı traktör yer alıyor.

Müzede Menderes'e ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler bulunuyor. Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm, çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri de bulunuyor.

Demokrat Parti dönemine ilişkin belge ve nesneler ile Menderes'in görev yaptığı dönemde imza attığı icraatlara ilişkin görsellerin de yer aldığı müzenin bodrum katı, kütüphane ve sinevizyon odası olarak inşa edilirken, müzenin yanına da cami yapıldı. Müzenin çevresi ise ziyaretçilerin doğayla baş başa kalabilecekleri içinde yel değirmenleri, yeşil alanlar, restore edilen Antik Roma dönemi köprüsünün yer aldığı yaklaşık 100 dönümlük bir alanı kapsarken, Çine Çayı'nın kenarında yöresel ürünlerin satıldığı ahşap 2 katlı restoran bulunuyor.

Murat Uçkaç - Uğur Eser

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