Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Tek Yürek Kampanyası için tüm zamanların rekorunun kırılacağı bir rakamla milletin yüce gönüllülüğünü bir kez daha göstereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçlarının 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamak olduğunu bildirdi. Erdoğan, "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi.

Hülya Keklik



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