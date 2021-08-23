Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskınına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ağustos'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 21 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 22 Ağustos'ta Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Afganistan başta olmak üzere düzensiz göç meselesini görüştü.

Derya Yetim



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