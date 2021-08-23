İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yaşanan gelişmeler ve düzensiz göç konusunda yürüttüğü diplomasi trafiğinde çok sayıda devlet başkanı ile görüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskınına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan; 20 Ağustos'ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 21 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 22 Ağustos'ta Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Afganistan başta olmak üzere düzensiz göç meselesini görüştü.

Derya Yetim
 

İLGİLİ HABER
Afganistandaki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor Afganistan’daki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor
İLGİLİ HABER
Japonya yeni tahliye operasyonu için Afganistana askeri uçak gönderecek Japonya yeni tahliye operasyonu için Afganistan'a askeri uçak gönderecek
İLGİLİ HABER
ABDde Başkanı Bidendan önemli Afganistan açıklamaları ABD'de Başkanı Biden'dan önemli Afganistan açıklamaları
İLGİLİ HABER
ABD son 24 saatte Afganistandan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti ABD son 24 saatte Afganistan’dan 3 bin 800 kişiyi tahliye etti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.