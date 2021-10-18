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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika kıtasıyla yakın iş birliğimize büyük önem ve anlam atfediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika kıtasıyla yakın iş birliğimize büyük önem ve anlam atfediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afrika kıtasıyla yakın iş birliğimize büyük önem ve anlam atfediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Afrika kıtasıyla yakın iş birliğimize büyük önem ve anlam atfediyoruz. Kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde, karşılıklı saygıyı elden bırakmadan ilişkilerimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola'da temaslarına devam ediyor. Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile önce ikili, akabinde heyetlerin iştirakiyle verimli istişareler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. Türkiye ve Angola'nın birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek birçok alanda iş birliği imkânları bulunduğunu tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanıyla aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha ileri taşıyacağına inanıyorum” dedi.

“Sözlerimin hemen başında bir hususun altını çizmekte fayda görüyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında elbette devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda ilişkilerin önündeki engelleri kaldırmak, karşılıklı iş birliğinin üzerinde yükseleceği hukuki ve ahdi zemini tesis etmektir. Ancak, iki ülkenin gerçek potansiyelini, bilhassa ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Afrika kıtasıyla yakın iş birliğimize büyük önem ve anlam atfediyoruz. Kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde karşılıklı saygıyı elden bırakmadan ilişkilerimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu anlayışla göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan iş birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik” ifadelerini kullandı.

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