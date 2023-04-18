İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi Afyonkarahisar’da vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün programına Afyonkarahisar'da başlayacak. Zafer Meydan'ında vatandaşlara seslenecek Erdoğan'ın mitingi, gerçekleştireceği alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alana girişlerde çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu. Mitingi yapılacağı alana Erdoğan'ın ve AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığı dev pankartlar asıldı. Mitingin 13.00'da başlaması bekleniyor.

Gökten Ceylan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.