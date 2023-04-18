Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün programına Afyonkarahisar'da başlayacak. Zafer Meydan'ında vatandaşlara seslenecek Erdoğan'ın mitingi, gerçekleştireceği alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alana girişlerde çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu. Mitingi yapılacağı alana Erdoğan'ın ve AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığı dev pankartlar asıldı. Mitingin 13.00'da başlaması bekleniyor.
Gökten Ceylan
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