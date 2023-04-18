Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına bundan önceki dönemlerde kentin AK Parti'ye verdiği desteklerden bahsederek, kentin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, konuşmasında, “Cuma günü vasıl olacağımız Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Bugün burada sizlerle buluşarak bayramı erken karşıladık. Cumhuriyetimize giden yol Afyon'da kazılan zaferle başladı. Biz de partimizi kurarken Afyon'dan yola çıktı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılına giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz” dedi.

Gökten Ceylan

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