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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taki etkinlik alanına geldi - Tıkla İzle

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkindeki etkinlik alanına geldi. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından otağ çadırına geçti. Erdoğanın buradan da el sanatları çadırı, okçuluk müsabakalarını izledikten sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçmesi bekleniyor.

Vahit Olcay - Özkan Olcay - Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez

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