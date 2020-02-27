Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe denk gelmesi, ziyarete ayrı bir anlam kattı. Sıcak sohbetin bir diğer konusu Türkiye Gazetesinin 50'nci yaşıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İhlas Holding'in faaliyetleri hakkında bilgi veren Ören, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede 22 Nisan'da 50. yaşını kutlamaya hazırlanan Türkiye Gazetesinin sevincini paylaştı ve 2020 hedeflerini anlattı.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tarihi Osmanlıca eserler ve 1965 baskısı Tam İlmihal kitabı hediye etti.