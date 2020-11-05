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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanları Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanları Toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanları Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara il başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Farklı kurumlara dağılmış imkanları bir araya getirerek her depremde ön safta yer alan AFAD'ı biz kurduk''

"İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Kalkıp orada canhıraş, hayatını feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlar, STK'larla ilgili ileri geri konuşuyorsun" dedi.

''Hâlâ dönüştürmemiz gereken 6-7 milyon konut bulunuyor''

''İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandıracağız''

''Artık depremlerin ve diğer afetlerin ardından hızlı bir müdahale ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz''

''Riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin birimdeki 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15.5 milyar liralık destek verdik.''

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