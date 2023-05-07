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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde katıldı. Sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduran yüzbinlerce kişiye hitap etti. Mitinge katılım nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, “İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.

"Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duyuyorlar”

"21 yılda milli geliri 3 kat arttırdık. 10 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yuvaya kavuşturduk”

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